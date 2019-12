Вашингтон, , 16:36 — REGNUM Главный редактор Kotaku Джейсон Шрайер составил список из 20 японских ролевых игр, в которые «должен поиграть каждый». В него попали Final Fantasy XVI, Ni No Kuni и Persona 5, сообщалось 25 декабря на сайте издания.

Шрайер также отметил Chrono Trigger, Xenogears, Earthbound и многие другие проекты. По словам редактора Kotaku, для некоторых из указанных игр «придётся достать свой пыльный Super Nintendo и найти картриджи на распродаже».

Напомним, японские ролевые игры (JRPG) обладают рядом характерных отличий от классических ролевых игр (CRPG). В частности, в JRPG делается больший упор на сюжет и раскрытие персонажей. Чаще всего боевая система в японских ролевых играх пошаговая.

