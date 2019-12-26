Рига, , 16:30 — REGNUM Национальный Совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии определил победителей конкурса на право ТВ-вещания среди коммерческих каналов на ближайшие два года. Об этом пишет портал LSM.

Так, в 2020 и 2021 годах лицензию на бесплатное вещание и право распространять сигнал на всей территории Латвии в открытой, не кодированной форме получили акционерное общество TV Latvija с программой RīgaTV 24. В разделе «Усиление культурной и национальной идентичности» победило Видземское телевидение, а конкурсной части «Активный и здоровый образ жизни» компания 4-ая власть с передачей «Sportacentrs.com TV».

Журналисты отмечают, что задача конкурса в передаче прав коммерческим электронным вещательным компаниям распространять бесплатные телевизионные передачи на всей территории Латвии в 2020 и 2021 годах для обеспечения демократических, социальных и культурных потребностей общества, а также для содействия созданию, сохранению и доступности качественного и разнообразного контента.