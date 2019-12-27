Мытищи, Московская область, , 10:48 — REGNUM В подмосковных Мытищах планируют открыть шесть школ и шесть детских садов в период с 2020 по 2024 годы. Об этом 27 декабря сообщает РИАМО.

По словам главы Мытищ Виктора Азарова, появление новых образовательных учреждений прописано в региональной программе. Планируется, что новые сады и школы помогут избавиться от переполненных групп и классов в центральной части города. Сейчас в классах мытищинских школ бывает по 37−38 учеников. Аналогичный дефицит мест отмечают в дошкольных учреждениях города.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковной деревне Бережки (Подольский г.о.) начали строительство школы на 350 мест.

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