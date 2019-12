Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Энтузиаст с ником Darkness Valtier создал модификацию для игры Resident Evil 2, добавляющую в проект Элли — главную героиню The Last of Us. Об этом 26 декабря сообщает портал Shazoo.

Модификация заменяет один из костюмов (Эльзы Уокер) для Клэр Редфилд на модель Элли. Сообщается, что разработка Darkness Valtier «поддерживает лицевую анимацию», поэтому героиня выглядит максимально реалистично.

Напомним, ремейк игры Resident Evil 2 вышел 11 января 2019 года. Проект был высоко оценён как игроками, так и критиками.

