Ульяновск, , 16:26 — REGNUM В Ульяновской области надзорная «лесная» деятельность будет усилена за счет увеличения числа общественных инспекторов и активизации межведомственного взаимодействия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минприроды региона по итогам заседания межведомственной комиссии по противодействию незаконным рубкам и нелегальному обороту древесины.

В течение года в лесничествах проводятся патрулирования лесных участков, в ходе которых на 1 декабря выявлено 318 нарушений, из них 78 случаев незаконной рубки — ущерб оценён в 38 851,4 тыс. рублей. Это на 57% меньше, чем было в прошлом году: тогда в январе-ноябре выявлено 183 факта незаконной рубки лесных насаждений, ущерб составил 85 810,3 тыс. рублей.

На 2020 год разработана программа профилактических мероприятий, а для усиления надзорной деятельности заключены соглашения о взаимодействии с региональными управлениями МЧС, МВД, ФНС и УФМС. В 2020 году межведомственное взаимодействие будет усилено.

В ведомстве отмечают, что в этой работе серьёзную помощь лесному надзору оказывают общественные лесные инспекторы. В настоящее время в Ульяновской области насчитывается 146 общественных инспекторов, в 2020 году планируется увеличить «штат» до 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области создаётся «Карсунский лесхоз» — первое региональное государственное автономное учреждение. Он будет заниматься хозяйственной деятельностью: выполнять все лесохозяйственные работы, в том числе санитарные рубки. Одной из продукций лесхоза станут пиломатериалы.

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