Токио, , 16:21 — REGNUM Разработчики из Sega выпустили новый геймплейный трейлер игры Yakuza: Like a Dragon. Ролик опубликовали на YouTube-канале проекта 26 декабря.

В Like a Dragon игроков ждёт открытый мир, изобилующий различными возможностями. Главный герой сможет устроиться на работу, петь в караоке, ездить на автомобиле, сражаться с врагами вместе со своей командой и многое другое.

Напомним, Yakuza: Like a Dragon выйдет в Японии 16 января 2020 года. Дата релиза в других странах пока не сообщается.

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