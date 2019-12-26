Москва, , 16:12 — REGNUM Бывший советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков стал фигурантом еще трех уголовных дел. Они возбуждены по фактам растраты, пишет ТАСС.

По данным агентства, информацией о возбуждении новых уголовных производств поделился с журналистами адвокат Владимир Постанюк. По его словам, он узнал об этом только сегодня, 26 декабря, когда явился на заседание Басманного суда города Москвы, который принимает решение о продлении срока пребывания Арашукова под стражей.

Читайте также: Уголовные дела возбуждены против матери и сестры экс-сенатора Арашукова: СМИ

Напомним, сегодня же сын Рауля Арашукова — экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, который также находится под следствием, сообщил о том, что для него стала новостью информация о возбуждении уголовных дел в отношении его матери и сестры.

Читайте также: Задержан «газовый король» Рауль Арашуков — отец сенатора Рауфа Арашукова

Напомним, отец и сын Арашуковы были задержаны 30 января 2019 года. Им предъявлено обвинение в создании преступной группы, которая похищала газ у ПАО «Газпром». Общая сумма нанесенного компании ущерба составила свыше 30 млрд рублей. Своей вины оба не признали, считая, что дело против них сфабриковано.

Арашуковы находятся в СИЗО «Лефортово». Кроме них, по делу привлечены еще более 10 человек из числа топ-менеджеров газовых компаний Северного Кавказа и Юга России, многие из которых являются родственниками или близкими друзьями Арашуковых.