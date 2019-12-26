Курган, , 16:09 — REGNUM В Курганской области региональное управление ФСБ возбудило дело против руководителя «Курган-Антиуран» Любови Кудряшовой за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Об этом сообщает Накануне.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным УФСБ по Курганской области, в период с 2014 по 2016 годы на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» Кудряшова проявила себя как активный противник проводимой органами государственной власти и президентом России политики.

Любовь Кудряшову обвиняют в отрицании легитимности существования Российской Федерации как суверенного государства, в желании смены конституционного строя и действующей власти в стране с применением в этих целях насилия.

Против Любови Кудряшовой возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма»).