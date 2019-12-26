Вашингтон, , 16:07 — REGNUM Саша Грей завела канал на видеостриминговом сервисе Twitch и теперь проводит прямые трансляции, на которых она играет в популярные видеоигры. Об этом 26 декабря сообщает портал Shazoo,

Сейчас у канала девушки 254 тыс. подписчиков. Во время трансляций она играет в Witcher 3, Assassins Creed: Odyssey и Resident Evil 2, а также общается с фанатами.

Напомним, видеостриминговый сервис Twitch позволяет пользователям проводить прямые онлайн-трансляции, за которыми могут следить тысячи зрителей. Стримы на Twitch чаще всего посвящены видеоиграм.

Читайте ранее в этом сюжете: Nintendo рассказала о самых продаваемых инди-играх 2019 года на Switch