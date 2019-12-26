Махачкала, , 16:06 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении первого заместителя начальника Терско-Каспийского филиала федерального учреждения «Главрыбвод» Омара Микаилова, подозреваемого в многомиллионном хищении. Он арестован на 10 суток — до 4 января 2020 года, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе суда.

Однако если в течение десяти дней следствие предъявит Микаилову обвинение, то мера пресечения в виде заключения под стражу автоматически продлится на два месяца, то есть до 25 февраля следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники силовых структур задержали Микаилова 24 декабря по подозрению в хищении 30 млн рублей из денег, выделенных на строительство рыборазводного завода в Бабаюртовском районе Дагестана. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, халатности и подделке документов.

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