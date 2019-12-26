Киев, , 16:20 — REGNUM Руководство Украины угрожает лишить территорию ДНР водоснабжения, если та не погасит долги за коммунальные услуги, заявил 26 декабря заместитель председателя украинской «Донецкой областной администрации» Игорь Мороз, сообщило местное издание «Новости Донбасса».

Он рассказал, что ДНР потребляет около 23 млн кубических метров воды в месяц, из-за чего украинская сторона якобы теряет по 140 млн гривен.

Чиновник отметил, что вопрос оплаты электроэнергии, благодаря которой вода поступает в ДНР, был вынесен на рассмотрение Трёхсторонней контактной группы. Представители ДНР якобы согласились погасить долг, но механизм для этого не был создан, сказал он.

Мороз рассказал, что правительство Украины ранее поручило разработать проект, который позволит снабжать водой временно подконтрольные стране территории ДНР и лишить воды неподконтрольную территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее около 46 тыс. жителей Лисичанска, Приволья и город Новодружеска остались без воды, поскольку коммунальные службы отключили от электричества насосные станции.

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