Москва, , 15:59 — REGNUM Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении своих родных. В ходе судебного заседания, на котором решался вопрос о продлении срока его пребывания под стражей, он заявил, что фигурантами уголовных дел стали его мать и сестра, пишет ТАСС.

По словам экс-сенатора, он узнал об этом только теперь. По каким статьям возбуждено уголовное преследование, Арашуков не уточнил.

Напомним, бывший представитель Карачаево-Черкесии в Совете Федерации находится под следствием по делу о хищении газа у Газпрома на сумму свыше 30 млн рублей и об убийстве двух общественных деятелей Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.

Вину в содеянном он не признает, считая, что дело сфабриковано некоторыми представителями власти и органов следствия КЧР. На сегодняшнем заседании Басманного суда города Москвы следователь просил продлить срок пребывания под стражей до 30 января 2020 года.