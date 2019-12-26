Элиста, , 15:57 — REGNUM 25 млн рублей взыскал суд в качестве возмещения ущерба с бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Калмыкия — министра сельского хозяйства республики Петра Ланцанова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры.

Иск о возмещении причиненного преступлением ущерба в размере свыше 25 млн рублей в суд направила прокуратура. Ранее Элистинский городскуй суд признал Ланцанова виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий — чиновник незаконно изъял у ОАО «Агрохолдинг «Мраморное мясо Калмыкии» более 25 млн рублей, которые затем обратил в свою пользу. В настоящее время приговор в отношении бывшего чиновника вступил в законную силу.

«Прокуратура республики предъявила иск к Ланцанову о возмещении ущерба. В целях обеспечения исполнения решения суда по ходатайству прокурора судом приняты меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику. Решением Элистинского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор в отношении Ланцанова суд вынес в мае 2019 года, чиновник приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

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