Батуми, Грузия, , 15:59 — REGNUM Траурную акцию проводят 26 декабря в поселке Чакви Кобулетского района Аджарии в школе № 1. Об этом сообщает интернет издание Batumelebi.

По данным журналистов, в ходе акции во двор вынесли четыре парты, на которых поставили фотографии погибших учащихся данной школы. Сообщается, что люди несут к импровизированному мемориалу цветы и свечи.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря в 30 километрах от Кобулети в глубокое ущелье упал автомобиль, в котором ехали пятеро школьников, возраст которых не превышал 17 лет. Все они погибли. Четверо из них были одноклассниками.