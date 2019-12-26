Турин, Италия, , 15:54 — REGNUM В ночь на Рождество (с 24 на 25 декабря) температура воздуха в Турине составила +17,8 градуса, сообщили в национальной метеорологической службе в четверг, 26 декабря.

Это является рекордным показателем за 150 лет.

Рекордные или близкие к ним показатели фиксируются и в других регионах страны, в том числе в Альпах, где на высоте 1500 метров над уровнем моря температура поднималась до +9.

Ранее в национальной сельскохозяйственной ассоциации Италии сообщили, что 2019-й стал четвертым самым жарким годом в стране с начала XIX столетия.