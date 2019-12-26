Уфа, , 15:48 — REGNUM Жителя Башкирии приговорили к длительному лишению свободы за двойное убийство. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре прошлого года житель Кармаскалинского района убил своего 53-летнего односельчанина к которому испытывал неприязненные отношения. Данное преступление увидела мать потерпевшего. Следователи считают, чтобы скрыть убийство обвиняемый убил престарелую женщину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а, к» ч.2 ст.105 и п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ.

Отмечается, что мужчина свою вину в совершении преступлений отрицал.

В результате суд приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год шесть месяцев.

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