Ставрополь, , 15:47 — REGNUM Суд на Ставрополье вынес обвинительный приговор местному жителю Алексею Олейникову за пособничество в убийстве генерального директора завода алкогольных напитков. Он также признан виновным в том, что вместе со своими знакомыми пытался запугать свидетеля, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе СК РФ.

Установлено, что 9 сентября 2017 года Азамат Бозиев при помощи Олейникова и Астемира Коваленко пытался заставить свидетеля и потерпевшую не давать показания по уголовному делу о мошенничестве. Он бросил им во двор дома боевую ручную гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

Спустя месяц Бозиев с теми же подельниками застрелил на территории заброшенной промзоны из переделанного самодельным способом пистолета генерального директора ликеро-водочного предприятия ООО «Аполлонское». После этого Бозиев и Коваленко выбросили оружие в воду и «приняли иные меры к сокрытию следов преступления, а также к невозможности идентификации потерпевшего».

Впоследствии следователям удалось установить личность погибшего и найти пистолет, из которого стреляли. Судебные эксперты, как отмечается, также подтвердили версию о причастности подозреваемых к смерти предпринимателя.

Уголовное дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, которые в отношении Олейникова вынесли обвинительный вердикт. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

С Коваленко на стадии предварительного следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело против него суд ранее рассмотрел в особом порядке и приговорил к 6,5 годам колонии. Бозиев в настоящее время находится в международном розыске.

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