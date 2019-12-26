Цхинвал, , 15:46 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии не поддержали лишение депутатской неприкосновенности коллегу по парламенту Джамболата Медоева. Об этом 26 декабря сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, представление о снятии неприкосновенности и возбуждении уголовного дела направил в парламент Генпрокурор республики Урузмаг Джагаев. Медоева обвиняют в укрывательстве особо опасного преступника.

«Обвинения, которые предъявляет мне прокуратура, что я якобы подвозил куда-то находившегося в розыске Андрея Кабисова — не обоснованы. Они ссылаются на какие-то факты при содействии «Мегафон-Южная Осетия», с которыми я не согласен», — прокомментировал предъявленные обвинения Медоев.