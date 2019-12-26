Лампедуза , Италия, , 15:37 — REGNUM В 2019 году зарегистрированный МВД Италии поток нелегальных мигрантов снизился вдвое в сравнении с показателями 2018 года, сообщили в ведомстве в четверг, 26 декабря.

В 2019 году в страну прибыли около 11 400 мигрантов, в 2018 году — около 23 200.

В сравнении с данными 2017 года показатель снизился в десять раз — когда в Италию прибыли почти 119 тысяч нелегальных мигрантов.

Главой МВД большую часть этого времени был лидер «Лиги» Маттео Сальвини, однако замедление притока нелегальных мигрантов началось и до его появления в правительстве — в начале 2018 года.