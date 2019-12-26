Брянск, , 15:38 — REGNUM Фитосанитарный контроль более 100 партий новогодних деревьев провели специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, сообщили 26 декабря в пресс-службе ведомства. 80 тысяч ёлочек и сосен отправили как в соседние, так и в южные регионы России.

Здоровые деревья с соответствующими сертификатами качества уехали в Курскую, Орловскую, Белгородскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, Республику Крым, а также Москву. В преддверии новогодних праздников специалисты Россельхознадзора проверили также тысячу елей и сосен, привезённых на праздничные базары из Пермского края. А на таможне эксперты проверили более четырёх тысяч деревьев, поступивших в Россию из Норвегии, Польши и Дании.

По результатам карантинного фитосанитарного контроля и лабораторных экспертиз, опасных вредителей и возбудителей болезней растений не выявлено.