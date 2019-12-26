Киев, , 15:26 — REGNUM На Украине закрыли около 5,3 тыс. игорных заведений, заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире «Радио Громадське».

Чиновник отметил, что на Украине не осталось работающих игорных заведений.

«Их уже нет. Все заведения закрыты. А если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию», — рассказал он.

Мартыненко сообщил, что в процессе ликвидации незаконного бизнеса были изъяты 4,5 тыс. единиц оборудования, более 50 млн грн, открыты 250 уголовных дел.

Он объяснил, что на Украине функционировали незаконные казино, поскольку действовало постановление правительства, разрешавшее лотереи, в том числе электронные. Поскольку постановление было отменено, а закон о легализации игорного бизнеса провален, сейчас на Украине нет законов, разрешающих законное функционирование игорных заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал жителей страны сообщать в полицию, если они обнаружат незаконные игровые залы.

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