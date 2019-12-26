Нур-Султан, , 15:23 — REGNUM Депутаты сената Казахстана одобрили поправки в уголовное законодательство, которые направлены на ужесточение наказаний за браконьерство, наркоторговлю, изнасилование и педофилию, сообщает 26 декабря издание InformBuro.

В частности, ч. 1, ст. 120 УК Казахстана («Изнасилование») планируется перевести в категорию тяжких преступлений без примирения сторон. Кроме того, наказание планируется повысить с 3−5 лет до 5−10 лет.

Поправки также вводят пожизненной срок за растление и изнасилование малолетних. В настоящее время предусмотрен срок от 17 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, химическая кастрация будет применяться ко всем лицам, осужденным за вышеуказанные преступления. В настоящее время эта процедура применяется в зависимости от психического состояния преступника.

Напомним, 12 сентября 2019 года заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожев заявил, что на учете в полиции состоит 1350 педофилов и 2831 насильник.

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