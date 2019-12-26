Самара, , 15:20 — REGNUM Вынесено очередное решение по иску бывшего работника прокуратуры Чувашии, ранее отправленного в отставку по отрицательным мотивам и требовавшего через суд восстановить его в должности. Сегодня, 26 декабря, Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отказал в удовлетворении иска, оставив решения судов предыдущих инстанций в силе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

С заявлением в суд о восстановлении на работе вышел бывший Чебоксарский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чувашии. В ведомстве поясняют, что он был уволен в декабре 2018 года за нарушение «присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника».

«Основанием стало посещение им в отсутствие законных оснований следственного изолятора в Цивильске и обсуждение с ранее знакомыми лицами, находящимися под стражей, не относящихся к его компетенции вопросов», — говорят в надзорном ведомстве.

Через суд бывший прокурорский работник требовал восстановить его на работе. В апреле 2019 года Ленинский райсуд Чебоксар отказал в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения. Решения были обжалованы в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре.

«Жалоба экс-прокурора оставлена без удовлетворения», — говорят в надзорном ведомстве Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжаются кадровые назначения в системе прокуратуры. Ранее были назначены прокуроры Красночетайского и Комсомольского районов, в октябре 2019 года появился руководитель у вновь созданной прокуратуры города Чебоксары.

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