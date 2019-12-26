Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Взыскание задолженности по налогам с телекомпаний является попыткой задушить демократию в Грузии, и это должно стать предметом для международного давления на власти страны. Такое заявление сделала 26 декабря депутат от партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Это еще одно проявление удушения демократии, когда посредством этих задолженностей пытаются закрыть «Кавкасию» и придушить «ТВ Пирвели», — заявила журналистам Хоштария.

Она также сообщила, что поднимет данную тему в США, где «хорошо понимают, как оказывается давление на медиа». В связи с данной ситуацией, по мнению депутата, должно начаться международное давление на правящую партию «Грузинская мечта».

Как передавало ИА REGNUM, минфин Грузии 25 декабря наложил на счета компаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» инкассовые требования, по которым все поступления должны перечисляться в уплату долгов по налогам. В финансовом ведомстве заявили, что предписания связаны с задолженностью с 1 октября 2019 года.

Между тем, ряд общественных и политических сил указывают на то, что имеются многомилионные задолженности у ряда телекомпаний («Рустави 2» в их числе), накопившиеся за много лет. Дифференцированные требования минфина назвали попыткой создать преимущества отдельным телеканалам.

А гендиректор грузинского телеканала «Кавкасия» заявила, что не будет гасить задолженность.

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