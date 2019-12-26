Грозный, , 15:20 — REGNUM Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова приготовил подарки для 200 тыс. детей Чечни. Их получат школьники с первого по шестой класс, пишет ИА «Грозный-Информ».

Первым получателям вручили сладкие наборы вчера, 25 декабря. Это были первоклассники гимназии №1 имени Ахмата-Хаджи Кадырова. После утренника они получили подарки, купленные по решению главы Регионального общественного фонда Аймани Кадыровой.

Напомним, школьники Чечни в течение последних лет ежегодно получают подарки, приобретенные за счет средств, выделенных главой Чечни Рамзаном Кадыровым, администрациями муниципалитетов и общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Общее число получателей подарков превышает каждый год 200 тыс. человек.

Так, например, во время новогодних утренников в 2008 году были вручены подарки 212 тыс. детей, в их числе учащиеся начальной школы, дети из коррекционных школ-интернатов, дети из семей погибших сотрудников правоохранительных органов. Эта традиция сохраняется ежегодно.