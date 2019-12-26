Москва, , 15:15 — REGNUM Участники Госсовета последовали примеру президента России Владимира Путина, и присоединились к благотворительной акции «Елка желаний». В Александровском зале Кремля установили сразу девять новогодних деревьев — по одному на каждый федеральный округ и отдельная елка — для федеральных чиновников. Ели украсили открытками в форме шаров, на которых написаны детские мечты. Губернаторы в среднем брали по два-три желания, многие чиновники, как оказалось, имеют уже целые наборы детских мечтаний, которые собираются реализовать до конца года. Например, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко рассказал, что это за последние дни уже пятый шарик с желанием, который ему предстоит исполнить.

«Мне кажется, что наш президент, подав пример в прошлом году, когда Владимир Владимирович забрал все, что было на стенде на Форуме волонтеров, пять таких желаний, в реальности этим примером он помог уже десяткам тысяч ребят», — сказал он, пояснив, что глава государства подал всем пример.

По его мнению, то, что следом за президентом, стремятся исполнить желания и руководители регионов, министерств, ведомств, крупнейших компаний — «это становится хорошей, доброй традицией».Сергей Кириенко добавил, что в прошлом году десятки тысяч детей с тяжелой судьбой, тяжелыми, подчас неизлечимыми заболеваниями, «стали чуть счастливее, какая-то их мечта реализовалась».

«Я считаю, что это меняет не только жизнь ребят, чьи мечты исполняются, это немножко меняет жизнь людей, которые исполняют эти мечты. Честно говоря, делать подарки гораздо приятнее, чем их получать. Это чуть-чуть к лучшему меняет каждого человека», — цитирует слова Сергея Кириенко ТАСС.

На сей раз представителю Кремля предстоит подарить Даше Кывыржик из Москвы ноутбук.

«Это хорошо, что ребята хотят иметь возможность доступа в интернет, то, что ребята хотят иметь доступ к технологиям — это здорово», — заметил он, добавив, что с удовольствием выполнит такое желание девочки.

Вице-премьер Татьяна Голикова тоже не первый раз исполняет детские мечты. В этом году, снятый в Кремле шарик — мечта уже второй, в прошлом, по признанию Татьяны Голиковой, их было четыре. На сей раз ей тоже предстоит подарить ноутбук Анастасии Кривошее из Астраханской области. Ноутбук, кстати, оказался одним из самых популярных пожеланий на «елке желаний».

«Первый шарик желаний был на итоговой встрече добровольцев в Сочи. Там мы уже сконтактировали с ребенком и с мамой. У ребенка было пожелание приехать в Москву в цирк и 9 января он приезжает в цирк из Оренбурга, так что мы с ним увидимся», — рассказала Татьяна Голикова.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова будет выполнять мечту юного музыканта о синтезаторе, а министр энергетики Александр Новак — о световом столе для рисования песком. Для министров это дебют в качестве исполнителей желаний. «Первый раз, но обязательно исполню, — признался Александр Новак, — Тем более это связано и с нашей профессиональной деятельностью, потому что стол световой».

Главе Минпромторга Денису Мантурову особенно повезло с желаниями. Он снял с елки два шарика и оказалось, что оба они весьма нетривиальны. «Самое простое желание, которое я точно помогу исполнить, — это Максима Шевченко из Алтайского края. Ему пять лет, он мечтает о большом бизиборде (развивающая доска)», — рассказал Денис Мантуров журналистам, — Разница поколений оказалась налицо, никто не знал, что это».

«Я тоже не знаю, но я точно узнаю и куплю мальчику», — пообещал министр.

«А вот второе желание сложное — мечтает о встрече с председателем Конституционного суда РФ «, — поделился он. Денис Мантуров пообещал обязательно обратиться с просьбой к Валерию Зорькину — принять 16-летнего Кирилла Григорьева из Архангельской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ 5 декабря на международном форуме добровольцев в Сочи во второй раз присоединился к участию во всероссийской акции «Елка желаний». Он вытянул висевшую на елке открытку с желанием 10-летнего Андрея Кочетова, которому в 2013 году врачи поставили опасный для жизни диагноз. Во время лечения в жизни мальчика появилось множество ограничений, однако благодаря «Елке желаний» стало реальным исполнение его мечты — побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи. Он прилетел в Сочи 22 декабря и в понедельник, в частности, посетил зимние курорты Красной Поляны.

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