Москва, , 15:13 — REGNUM Говоря об информационной войне против России, американские военные, собственно, ничего нового не сказали. Все и так понимают, что в США ведутся активные разработки в сфере информационных войн, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление о разработке тактику по ведению кибервойны против РФ.

«Конечно же, информационное войны велись бы в любом случае, вне зависимости от того, было бы заявлено о попытках российских хакеров и пиарщиков вмешиваться во внутриполитические процессы в Америке, или нет.

Если есть какой-нибудь инструмент, будь то кувалда или микроскоп, человечество рано или поздно (обычно очень быстро) применит его для целей военного противостояния.

Возможно, в данном случае заявление было сделано по внутриполитическим соображениям — нужно было лишний раз озвучить подозрения против Трампа в сговоре с русскими.

Забавно, что этой шумихой американцы лишают себя возможности озвучить такие же обвинения после следующих выборов.

Иначе получится, что Пентагон просто профукал полученные деньги и не смог ничего противопоставить сумрачному русскому гению», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что киберкомандование вооружённых сил США разрабатывает тактику по ведению информационной войны против России.

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