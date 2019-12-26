Москва,
26 декабря 2019, 15:13 — REGNUM Говоря об информационной войне против России, американские военные, собственно, ничего нового не сказали. Все и так понимают, что в США ведутся активные разработки в сфере информационных войн, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление о разработке тактику по ведению кибервойны против РФ.
«Конечно же, информационное войны велись бы в любом случае, вне зависимости от того, было бы заявлено о попытках российских хакеров и пиарщиков вмешиваться во внутриполитические процессы в Америке, или нет.
Если есть какой-нибудь инструмент, будь то кувалда или микроскоп, человечество рано или поздно (обычно очень быстро) применит его для целей военного противостояния.
Возможно, в данном случае заявление было сделано по внутриполитическим соображениям — нужно было лишний раз озвучить подозрения против Трампа в сговоре с русскими.
Забавно, что этой шумихой американцы лишают себя возможности озвучить такие же обвинения после следующих выборов.
Иначе получится, что Пентагон просто профукал полученные деньги и не смог ничего противопоставить сумрачному русскому гению», — высказал своё мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что киберкомандование вооружённых сил США разрабатывает тактику по ведению информационной войны против России.
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