Москва, , 15:15 — REGNUM Погода в Москве в новогодний период будет переменчивой из-за влияния циклонов и антициклонов. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Снег может выпасть, однако также он может быстро растаять. Над центральной частью России быстро сменяются различные воздушные массы.

В четверг, 26 декабря, ожидается слабый ветер, небольшие осадки, температура воздуха от 0 до 2 °C. В Подмосковье температура чуть ниже — от — 2 до 3 °C, возможна гололедица.

27 декабря придет волновой циклон, который принесет небольшие осадки, туман, гололедицу. Днем возможен мокрый снег. В течение суток температура будет колебаться от — 1 до 1 °C в Москве и от — 4 до 1 °C по области.

28 декабря ожидается небольшой мокрый снег, гололедица. Атмосферное давление начнет расти. Днем температура воздуха составит от — 1 до 1 °C, восточный и северо-восточный ветер усилится до 5−10 м/с.

В воскресенье из-за высокого атмосферного давления в Москву может прийти ясная погода, осадки не ожидаются. Днем в Москве от — 3 до — 1 °C, в Подмосковье от — 6 до — 1 °C.

Затем температура постепенно начнет повышаться, северный циклон оттеснит антициклон. Усилится ветер. Днем в понедельник ожидается мокрый снег, температура воздуха от — 2 до 3 °C.

Во вторник, 31 декабря временами будут идти небольшие осадки, днем будет тепло — от 0 до 5 °C, в новогоднюю ночь — от — 3 до 2 °C.