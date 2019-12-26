Ростов-на-Дону, , 15:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону сегодня, 26 декабря, прошла губернаторская ёлка для 1 тыс. детей, проживающих в городах и районах Ростовской области. Ребята собрались в Ростовском государственном музыкальном театре, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Новогодний праздник организован для детей-сирот, инвалидов, детей из многодетных семей и одарённых ребят в возрасте от 7 до 12 лет. У входа в театр их встретили Дед Мороз и Снегурочка. Юные гости праздника приняли участие в конкурсах и работе интерактивных площадок, увидели представление «Новогодние приключения Маши и Вити» и получили подарки.

«Новый год — это праздник будущего. Именно вам, ребята, предстоит решать, каким это будущее станет для каждого из вас, для Донского края и для всей нашей страны», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

ИА REGNUM напоминает, что проведение губернаторской ёлки на Дону в канун Нового года стало традицией несколько лет назад. Ежегодно праздник объединяет около 1 тыс. школьников со всех уголков Ростовской области.