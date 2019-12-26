Нур-Султан, , 15:05 — REGNUM Доля потребителей электронных сигарет среди мальчиков 13−15 лет в Казахстане увеличилась с 2% в 2014 году до 6% — в 2018 году. Об этом говорят результаты исследования центра общественного здравоохранения «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья», которые опубликованы 26 декабря на сайте центра.

Число курильщиков сигарет среди подростков выросло с 2% до 5%, среди девочек — с 1,3% до 2%. Девочки также стали чаще употреблять электронные сигареты, их доля выросла с 1,1% до 2%. В опросе, приняли участие 6546 школьников Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что в республике ввели временный запрет на ввоз, применение, реализацию и распространение некурительных табачных и безтабачных изделий.

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