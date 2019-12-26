Москва, 26 декабря 2019, 15:02 — REGNUM Следственные действия в так называемом Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся в рамках уголовного дела, однако задержаний не было. Об этом сообщили 26 декабря в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Таким образом, приставы опровергли задержание основателя организации, блогера Алексея Навального.
«При проведении следственных действий задержания не осуществлялись», — сообщили в пресс-службе ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Навального заявила 26 декабря его пресс-секретарь Кира Ярмыш. В настоящее время Следственный комитет расследует уголовное дело об отмывании денег, направленных на финансирование ФБК.
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