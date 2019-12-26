Москва, , 15:02 — REGNUM Следственные действия в так называемом Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся в рамках уголовного дела, однако задержаний не было. Об этом сообщили 26 декабря в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Таким образом, приставы опровергли задержание основателя организации, блогера Алексея Навального.

«При проведении следственных действий задержания не осуществлялись», — сообщили в пресс-службе ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Навального заявила 26 декабря его пресс-секретарь Кира Ярмыш. В настоящее время Следственный комитет расследует уголовное дело об отмывании денег, направленных на финансирование ФБК.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиционер Навальный снова задержан