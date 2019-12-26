Душанбе, , 15:00 — REGNUM В Таджикистане ежегодно издаются несколько миллионов книг, которые потом лежат в хранилищах. Однако необходимо стимулировать население к чтению литературы, а библиотекам нужно стать важными научно-культурными центрами. Об этом сегодня, 26 декабря, сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмонв своём ежегодном послании парламенту.

«Указываю, начиная с Исполнительного аппарата президента, всех министерств и ведомств, учреждений и организаций до местных органов власти, компаний, школ и вузов должны создать библиотеки, которые должны быть обеспечены художественной литературой», — заявил президент.

Несмотря на то, что, как глава государства сам же и заметил, миллионы новых книг пылятся в хранилищах, он поручил наращивать издание художественной литературы. Более того, глава государства установил норму чтения для граждан:

«Каждый человек обязан прочитать не менее пяти книг в год, начиная с сотрудников Исполнительного аппарата. Этот вопрос должен быть под серьёзным контролем».