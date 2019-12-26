Душанбе, , 14:59 — REGNUM За короткий период независимости жители Таджикистана построили более 5000 мечетей для удовлетворения своих религиозных потребностей. Сейчас настало время активизировать кампанию по строительству школ и детских садов, «работать вместе в этом благородном деле, вносить вклад в будущее государства и нации, заботиться о наших детях». Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своём ежегодном послании к парламенту страны.

Глава государства отметил, что современном этапе развития Таджикистана наука и образование являются приоритетными, поскольку они играют ключевую роль в укреплении основ демократического, правового и светского государства.

Эмомали Рахмон также сообщил о количестве построенных в 2019 году образовательных объектах: введено в эксплуатацию 130 учебных заведений с более чем 32 тысячами мест.

«Из этого числа 32 учреждения на 10 000 мест были созданы за счёт щедрых предпринимателей и граждан страны, и их доля в строительстве, ремонте учебных заведений и других секторах растет день ото дня», — сообщил президент.

По словам главы Таджикистана, в 2020 году предусматривается строительство 181 учебного заведения на 54 тысячи мест.

«К 30-летию государственной независимости будет построено 128 дошкольных и 338 общеобразовательных учреждений, а в общей сложности 1332 учебных и дошкольных учреждения будут отремонтированы», — пообещал Эмомали Рахмон.