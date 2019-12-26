Самара, , 15:00 — REGNUM «Моржи» в Самаре отпразднуют Новый год на набережной реки Волги. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, новогодний праздник «В прорубь за счастьем» пройдет в Самаре 29 декабря в 14:00 на Полевом спуске Набережной.

Сообщается, что всех участников ждет баня и горячий чай. Кроме этого, гостей праздника ожидает интерактивная праздничная программа, конкурсы и музыкально-песенные миниатюры.

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