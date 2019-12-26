Москва, , 14:47 — REGNUM В 2020 году средства, которые российские власти намерены направить на борьбу с онкологическими заболеваниями, будут увеличены на треть. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

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Глава федерального ведомства уточнила, что в 2019 году на химиотерапию было дополнительно направлено 70 млрд рублей.

«На будущий год это будет 95 млрд на химиотерапию, с учётом появления новых препаратов», — приводит РИА Новости слова министра здравоохранения РФ, добавив, что эти средства также пойдут на самые сложные виды комбинированной хирурги и на радиотерапию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие шесть лет на борьбу с онкологическими заболеваниями в России планируется направить не менее 1 трлн рублей.

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