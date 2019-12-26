Екатеринбург, , 14:44 — REGNUM В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского прорабатывают механизм по защите средств инвесторов, которые хотели бы вложить свои деньги в ЦПКИО. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Градоначальник похвалил нового руководителя парка Екатерину Кейльман, назвав её «хорошим» и «креативным» директором.

«У нее два месяца чтобы создать хороший концепт», — сказал Высокинский.

Руководительнице предстоит разработать юридический механизм по защите инвестора, который будет гарантировать, что вложенные деньги будут потрачены именно на те проекты, которые и планировалось профинансировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый директор пожаловалась на недостаток денег. «Нет денег, чтобы что-то менять, нет денег, чтобы сделать красивое новогоднее оформление», — сетовала Кейльман.

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