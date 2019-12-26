Москва, , 14:36 — REGNUM Спор вокруг того, делать ли 31 декабря официальным выходным днем, носит, скорее, «хайповый» характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова главы Совета по правам человека при президенте РФ.

«Большинство заявлений чиновников разного ранга по этому поводу не носят характера, действительно, законодательных инициатив, а представляют из себя публичные рассуждения. Отличный вариант напомнить о себе, и ничего более.

Аргументы «за» и «против» приводимые теми, кто озвучивает в СМИ свои идеи на счет выходных дней на Новый год, в среднем уравновешивают друг друга.

Кто-то уверяет, что государству, стремящемуся выйти по темпам роста ВВП на мировые уровни, остро необходим дополнительный рабочий день.

Кто-то вполне резонно возражает, что в этот день все равно никто, за исключением служб, которые не могут прервать свою работу — транспорт, медицина, энергетики и т.д., работать всё равно не будет.

Кто прав, а кто нет, разобраться непросто. Так что к подобным дискуссиям надо относиться философски — это не более, чем демонстрация того, что законодатели хоть чем-то заняты», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, решение некоторых регионов РФ сделать 31 декабря нерабочим днем раскритиковал глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.

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