Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Ждать новогоднего чуда в Петербурге не приходится, снега в самую главную ночь года в Северной столице не будет. Однако температура воздуха немного снизится. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Елка на Манежной площади Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

По данным компании, занимающейся внедрением новых технологий обработки и визуализации метеорологической информации, в канун Нового года, 30 декабря, в городе ожидаются дожди, а температура воздуха будет составлять порядка +1…+5 градусов.

Во вторник, 31 декабря, воздух днем прогреется до 3 градусов тепла, а ближе к вечеру столбик термометра опустится до 0 градусов. В ночь на 1 января температура воздуха будет в районе минус 2 градусов.

Минусовая температура, по предварительным данным, будет держаться в городе до 3 января, после чего в течение недели ожидаются «температурные качели» переходящие от легкого минуса до небольшого плюса с небольшими снежными осадками.