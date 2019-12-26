Тбилиси, , 14:42 — REGNUM Основательная реформа первичного здравоохранения начнется в Грузии в 2020 году. Такое заявление 26 декабря сделала грузинский министр здравоохранения, труда, беженцев и социальной защиты Екатерина Тикарадзе. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

«Наше здравоохранение, после завершения определенного периода, будет на таком уровне, который ответит требованиям наших пациентов, оно будет таким же надежным, как и система здравоохранения в западных странах», — заявила глава медицинского ведомства журналистам.

Он также рассказала, что в ходе реформы заработают механизмы по контролю качества здравоохранения и в городах, и в деревнях. Кроме того, по словам Тикарадзе, повышение эффективности первичного здравоохранения позволит на 28% снизить нагрузку на сервис скорой помощи, а за счет раннего распознавания заболеваний сократить смертность на 5,3%.

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря Тбилисский центр скорой медицинской помощи обратился с призывом заболевшим гриппом обращаться в клиники, а не звонить в скорую.

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