Самара, , 14:32 — REGNUM Все продукты питания, которые поставляются в детские сады, больницы и санатории Самарской области, проходят проверку Роспотребнадзора на качество. Её специалисты ведомства осуществляют в логистическом центре для борьбы с фальсификатами, недавно открывшемся в регионе. Об этом 26 декабря сообщает телеканал ОТР.

Продукцию на склады центра обязаны приводить как поставщики из других регионов, так и местные предприятия. Здесь молочные продукты и мясо исследуют на кишечную палочку, пестициды, антибиотики и тяжёлые металлы, а в овощах и фруктах определяют уровень нитратов.

«При выявлении некачественной продукции, мы соблюдаем все рекомендации надзорных органов: либо приостановка хождения данной продукции по учреждениям, либо убираем её в карантин до выяснения, — пояснил начальник службы складской логистики Средневолжской логистической компании Артём Семченко. — То есть данная продукция на учреждения не отправляется».

Логистический центр не только борется с фальсификатом, доля которого

на рынке Самарской области может составлять до трети всех продуктов питания, но и решает ещё одну задачу. Детсады и больницу получают качественную продукцию вовремя — в строгом соответствии с графиком.