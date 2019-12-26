Москва, , 14:35 — REGNUM В Москве в понедельник 30 декабря ожидается похолодание и небольшой снег, а во вторник 31 декабря — снова потепление, при этом надежда на снег в новогоднюю ночь всё же остаётся. Об этом 26 декабря рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Чуть-чуть в субботу земля будет припорошена снегом. В воскресенье осадков не ожидается, понижение температуры будет более заметно. В понедельник чуть более облачная погода, понижение давления и уже умеренный снег вероятен», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Также и.о. главы Гидрометцентра добавил, что, когда 31 декабря снова придёт потепление, снег сможет остаться только где-то в пригородных районах.

«Это не тот снег, чтобы говорить, что земля покрыта снегом. На лыжах кататься не придется, на санках детей тоже не повозишь, даже в понедельник, когда снежок будет», — подчеркнул синоптик.

При этом он призвал не терять надежды на снег в новогоднюю ночь.

«Надежда всегда существует, и сейчас она не умирает, потому что, как известно, если умирает последняя надежда, в тот же момент рождается самая последняя», — сказал Роман Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что в четверг, 26 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки и гололедица. Температура воздуха 0…+2 °С.