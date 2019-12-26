Москва, , 14:23 — REGNUM Россия, несмотря на огромную территорию и региональную специфику, существует как единое информационное пространство. Об этом говорят не только измерения аудитории телеканалов, но и повестка социальных сетей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по медиа-проектам КРОС (авторство методоллогии рейтинга КРОС и Петра) Петр Кирьян, комментируя данные «Компании развития общественных связей».

«Сопоставив новости СМИ за 2019 год и тревоги граждан в социальных сетях, можно понять какие регионы реагируют на них активней, а какие можно назвать невозмутимыми.

Водораздел «тревожных» и «невозмутимых» проходит по уровню и длительности ярко выраженной тревожности (реакция в соцсетях, выборка сюжетов с тревожной подачей, вторичная волна обсуждения тревожных событий и т. д.) в каждом конкретном регионе России.

Список основных тревог 2019 года состоит из событие внешней и внутренней политической и социальной повесток. Это острые фазы отношений с Украиной, гонка вооружений, изоляция российского интернета, рост международной напряженности, запрет на частный ввоз санкционных продуктов, дефицит лекарств, авиакатастрофы, радиационные загрязнения, произвол правоохранительных органов, недопуск российских спортсменов на будущую Олимпиаду, ожидаемый рост цен в 2020 году.

По итогам 2019 года в топ тревожных регионов России вошли: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский и Приморский край, Архангельская, Челябинская, Свердловская, Мурманская, Новосибирская и Иркутская области.

Такая выборка сформировалась, потому что эти регионы не только оказались вовлечены в различные тревожные события (стихийные бедствия, техногенные аварии, протестная или гражданская активность), но стали поставщиками новостей на федеральный уровень.

Каждый год картина будет меняться, но можно ожидать что повышенный уровень тревожности будет фиксироваться в городах-миллионниках и крупных промышленных центрах. Это центры притяжения интересов, людей и поставщики новостей для СМИ», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным в «Компании развития общественных связей», Свердловская область вошла в десятку самых тревожных субъектов РФ.

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