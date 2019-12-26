Киев, , 14:30 — REGNUM Финансовые и операционные потери Украины в сфере авиаперевозок, вызванные утратой Донбасса и Крыма, составили около 19 млрд гривен или примерно $817 млн, сообщила пресс-служба государственного регулятора воздушного движения Украины «Украэрорух».

"Если в 2013 году общий объём составил 530 тыс. полётов, то в 2018 году — всего около 300 тысяч. Это минус 44%. А транзитные полёты уменьшились почти в 3 раза. Наши совместные недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно в 19 млрд гривен», — рассказал и.о. директора «Украэроруха» Андрей Ярмак.

Чиновник рассказал, что значительная часть маршрутов транзитных полётов через территорию Украины проходила через южные её границы, но после утраты Крыма, потоки переместились к берегам Турции.

В ведомстве работают над увеличением транзита через территорию Украины, в частности, были открыты четыре трассы над Чёрным морем.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года «Украэрорух» «оштрафовал» российские авиакомпании на общую сумму $536 млн за «незаконные» полёты над Крымом.

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Напомним, Украина считает Крым своей территорией, несмотря на то, что по итогам референдума полуостров вошёл в состав России в 2014 году. Поводом для проведения референдума стал вооружённый государственный переворот в Киеве, уничтоживший законную власть на Украине.