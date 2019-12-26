Москва, , 14:30 — REGNUM В Москве задержали сотрудницу банка по подозрению в хищении двух миллионов рублей со счёта пенсионерки. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию с заявлением обратилась 79-летняя жительница Москвы. Она сообщила, что с её банковского счёта пропало два миллиона рублей.

Следствие установило, что 24-летняя сотрудница одного из банков в центре Москвы подделала подпись пенсионерки и установила приложение для мобильного банкинга, а затем совершила несколько незаконных переводов со счёта заявительницы на счета подконтрольных ей третьих лиц.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.