Кампала, , 14:53 — REGNUM Уганда была признана одной из стран с самыми низкими показателями Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) в мире. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на Доклад о человеческом развитии 2019 года, обнародованный Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Подготовленный и выпущенный под названием «За пределами дохода, за пределами средних показателей, за пределами сегодняшнего дня: неравенство в развитии человечества в 21-м веке» доклад включает в себя оценки по ИРЧП для 189 стран и признанных ООН территорий, передает издание.

Отчет по докладу был представлен в Кампале представителем ПРООН в Уганде Элси Аттафуах. По ее словам, по ИРЧП Уганда заняла 159 место из 189 оцененных стран.

«Значение индекса развития человеческого потенциала Уганды на 2018 год составляет 0,528, что ставит страну в категорию стран с низким уровнем человеческого развития», — говорится в отчете.

«В период с 1990 по 2018 год значение индекса развития человеческого потенциала Уганды увеличилось с 0,312 до 0,528, увеличившись на 69,1%», — отмечается в докладе.

Далее в докладе показано, что коэффициент неравенства в Уганде составляет 26,7%, неравенство в ожидаемой продолжительности жизни при рождении составляет 27,2%, неравенство в образовании составляет 27,9%, а неравенство в доходах — 24,9%.

В число стран с низким уровнем ИРЧП также вошла соседняя с Угандой Танзания, отмечают репортеры. Первое место в рейтинге стран по ИРЧП заняла Норвегия, за ней идут Швейцария и Ирландия. Гонконг, Китай и Германия разделили четвертую позицию.

Постоянный представитель ПРООН в Уганде Аттафуах заявила, что произошел сдвиг в концентрации бедности с севера на восток Уганды. Она также отметила, что у мужчин в Уганде больше шансов на обучение, чем у их коллег-женщин.

«Несмотря на беспрецедентный прогресс во всех аспектах человеческого развития, систематическое неравенство в развитии человека остается глубоко укоренившимся. Например, если мы возьмем показатель базовых способностей для доступа к образованию у мужчин и женщин, то женщины в Уганде в среднем имеют только 4,8 года образования, в то время как у мужчин — около 7,4 года, что указывает на более широкий гендерный разрыв», — сказала она.