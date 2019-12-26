Красногорск, , 14:39 — REGNUM В Подмосковье с начала 2019 года в два раза выросло число пациентов, записывающихся на прием к врачам через интернет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По данным министерства, электронной записью к специалистам воспользовались 400 тыс. человек. Это в два раза больше показателей 2018 года.

По словам и.о. министра здравоохранения Московской области Екатерины Огневой, данный способ записи является наиболее удобным, так как пациент самостоятельно выбирает дату и время визита к врачу. Также попасть на прием к медикам можно через инфоматы или позвонив в единый call-центр, добавила она.