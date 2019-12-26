Рига, , 13:58 — REGNUM Суд Салдуса Курземского района Латвии приговорил гражданина Швеции к двум месяцам тюрьмы. Об этом пишет портал NRA.

По данным журналистов, житель Швеции был задержан при таможенном осмотре парома, который пришёл из Швеции в Вентспилс. По данным следствия, мужчина пытался ввезти в Латвию одну таблетку экстази и 0,1 грамма марихуаны.

Отмечается, что в процессе дознания подозреваемый признал свою вину, а также дал показания, что получил наркотики от друзей в Швеции, посетив концерт. Также он заявил, что просто забыл сообщить пограничникам о наличии наркотиков, потому что очень устал после концерта.

После обнаружения наркотиков мужчина был задержан и до вынесения приговора содержался под стражей.