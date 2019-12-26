Нур-Султан, , 13:51 — REGNUM Депутаты сената Казахстана одобрили поправки в законодательство, которые повышают штраф за спекуляцию железнодорожными билетами, пишет 26 декабря газета «Казахстанская правда».

Отмечается, что за незаконную продажу и перепродажу железнодорожных билетов штраф увеличен в 5 раз, до 500 месячных расчетных показателей ($3497). Соответствующие поправки предложили внести депутаты Мажилиса (парламента) республики.

Поправки направлены на повышение прозрачности субсидирования пассажирских перевозок, предотвращение скрытого транзита грузов и регулирование услуг подъездных путей.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана инициировало ужесточение ответственности за незаконную продажу билетов на поезда в июне 2019 года.

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