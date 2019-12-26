Ростов-на-Дону, , 13:48 — REGNUM В новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону на четырёх улицах будет ограничена парковка автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском департаменте транспорта 26 декабря.

Так, в период с 18:00 мск 31 декабря 2019 года до 6:00 мск 1 января 2020 года движение будет ограничено по улицам Большая Садовая (в границах проспектов Ворошиловского и Будённовского), Шаумяна, Социалистическая, Серафимовича (от переулка Семашко до проспекта Будённовского).

«Будет ограничено движение транспортных средств, и сотрудниками ГИБДД будет осуществляться эвакуация припаркованного личного транспорта», — отметили в администрации.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону работа общественного транспорта в новогоднюю ночь и на Рождество будет продлена. Также изменится схема движения автобусов, троллейбусов и трамваев.

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