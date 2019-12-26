Москва, , 13:41 — REGNUM Нужно утвердить предложенные «новогодние» выплаты одиноким пенсионерам, хотя проблемы достойной старости в России эта инициатива не решит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 26 декабря, комментируя предложения депутата Госдумы Бориса Чернышова.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров. Такие выплаты должны дать им возможность приобрести всё необходимое для празднования Нового года, отметил депутат.

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«Данная инициатива суть ещё одно напоминание о крайне несправедливом характере существующей в нашей стране системы обеспечения людей по старости. Подумать только: одинокий человек не имеет возможности на свою пенсию достойно отметить новогодний праздник! Могло ли такое кому-то привидеться в Советском Союзе в 1950-е — 1980-е?

Конечно, надо дать одиноким пенсионерам эти деньги, и отчасти это поддержит наших наиболее нуждающихся соотечественников. Но в главном проблемы достойной старости в России эта инициатива не решит.

Да, на эти деньги, если они будут в размере средней пенсии, одинокий человек может сделать себе подарок, накрыть новогодний стол. Да, можно даже раз в два года куда-то в дешёвый дом отдыха на два-три дня выбраться. Но потом надо будет возвращаться опять в нищету.

Поэтому все решения в этой области лежат через повышение пенсий и возвращение к прежнему возрасту выхода граждан на заслуженный отдых. Тогда больше детей захотят жить с родителями, тогда старость будет не временем дозарабатывания себе денег на смерть, а созидательным периодом жизни.

Иосиф Виссарионович Сталин говорил: «Пенсия — это зарплата за воспитание внуков и за сохранение преемственности поколений». В его годы дети чаще жили с родителями, чаще доверяли внуков им. Поэтому Сталин, как всегда, зрел в корень, хотя трудовой вклад при расчёте размера пенсионного обеспечения гражданина СССР, конечно, учитывался. Но главное, повторю, заключалось в том, что те, советские, пенсии точно позволяли даже одиноким людям достойно отметить Новый год», — отметил Михаил Демурин.